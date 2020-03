Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı mı? Işın Karaca'dan karantina iddialarına yanıt geldi...

Işın Karaca ile müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. Işın Karaca ve sevgilisi tatilden döndükten sonra 14 günlük karantinada kalma kuralına uymadıkları için eleştirilerin hedefi oldular. Çift, Karaca'nın kızı Mia'yı da aldıktan sonra Can Yapıcıoğlu'nun İzmir'deki evine gittiler. Işın Karaca ve sevgilisinin, tedbirsizce şehrin sokaklarında dolaştığı iddia edildi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük karantina kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara katıldığı 2. Sayfa programında yanıt verdi.