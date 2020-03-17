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ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı mı? Işın Karaca'dan iddialarına yanıt geldi...

ile müzisyen sevgilisi , geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. tatilden döndükten sonra kuralına uymadıkları için eleştirilerin hedefi oldular. Çift, Karaca'nın kızı Mia'yı da aldıktan sonra Can Yapıcıoğlu'nun 'deki evine gittiler. Işın Karaca ve sevgilisinin, tedbirsizce şehrin sokaklarında dolaştığı iddia edildi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara katıldığı 2. Sayfa programında yanıt verdi. İşte Işın Karaca'nın corona virüsüne karşı ev karantinasında kalıp kalmadığı ile ilgili açıklama...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 13:53 ABONE OL
Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı mı? Işın Karaca'dan karantina iddialarına yanıt geldi...

ile müzisyen sevgilisi , geçtiğimiz haftalarda Amsterdam'a tatile gitmişti. tatilden döndükten sonra kuralına uymadıkları için eleştirilerin hedefi oldular. Çift, Karaca'nın kızı Mia'yı da aldıktan sonra Can Yapıcıoğlu'nun 'deki evine gittiler. Işın Karaca ve sevgilisinin, tedbirsizce şehrin sokaklarında dolaştığı iddia edildi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile birlikte gittiği Amsterdam dönüşü 14 günlük kuralına uymadığı konuşulan Işın Karaca, iddialara katıldığı 2. Sayfa programında yanıt verdi.

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Işın Karaca ve sevgilisi 14 gün kuralına uymadı mı? Işın Karaca'dan karantina iddialarına yanıt geldi...
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