Özlem Yıldız karantinada olduğunu duyurdu! Ünlü sunucu Özlem Yıldız iş sebebiyle yurtdışına çıkmıştı...
Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu Özlem Yıldız corona virüsü nedeni ile karantinada olduğunu duyurdu. Özlem Yıldız, geçen haftalarda işleri sebebiyle Maldivler'e gitti. Birkaç gün önce de Türkiye'ye geri dönen Özlem Yıldız'ın koronavirüs tedbiri olarak 14 gün süre ile ev karantinası uyguladığı öğrenildi. İşte Özlem Yıldız'ın son durumu ile ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:23Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 11:10ABONE OL
Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu Özlem Yıldız corona virüsü nedeni ile karantinada olduğunu duyurdu. Özlem Yıldız, geçen haftalarda işleri sebebiyle Maldivler'e gitti.