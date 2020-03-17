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karantinada olduğunu duyurdu! Ünlü sunucu Özlem Yıldız iş sebebiyle yurtdışına çıkmıştı...

Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu corona virüsü nedeni ile karantinada olduğunu duyurdu. Özlem Yıldız, geçen haftalarda işleri sebebiyle Maldivler'e gitti. Birkaç gün önce de 'ye geri dönen Özlem Yıldız'ın olarak 14 gün süre ile uyguladığı öğrenildi. İşte Özlem Yıldız'ın son durumu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.3.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 11:10 ABONE OL
Özlem Yıldız karantinada olduğunu duyurdu! Ünlü sunucu Özlem Yıldız iş sebebiyle yurtdışına çıkmıştı...

Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu corona virüsü nedeni ile karantinada olduğunu duyurdu. Özlem Yıldız, geçen haftalarda işleri sebebiyle Maldivler'e gitti.

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Özlem Yıldız karantinada olduğunu duyurdu! Ünlü sunucu Özlem Yıldız iş sebebiyle yurtdışına çıkmıştı...
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