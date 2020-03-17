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Ünlü oyuncu 'dan 'ye ! Sinan Tuzcu: Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz...

Oyuncu 'dan ! alınan önlemlere rağmen gerçekleşen İl Başkanı 'nun da katıldığı, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi eleştirilere neden oldu. Ünlü oyuncu CHP'nin kadın kolları kongresi düzenlemesine 'Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz, siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz' sözleriyle sert tepki gösterdi...

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 17.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 09:19 ABONE OL
Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu'dan CHP'ye sert tepki! Sinan Tuzcu: Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz...

'HALK SAĞLIĞI İÇİN SEYİRCİMİZDEN UZAKLAŞTIK'

Oyuncu 'dan ! alınan önlemlere rağmen gerçekleşen İl Başkanı 'nun da katıldığı, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi eleştirilere neden oldu. Sinan Tuzcu, "Emek verdiğimiz, alın terimizi akıttığımız sahnelerden çekiliyoruz. Ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz. Halk sağlığı ön planda olmalı diye seyircimizden uzaklaşıyoruz, siz de kalkmış kongre düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil" diye tepki gösterdi.

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Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu'dan CHP'ye sert tepki! Sinan Tuzcu: Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz...
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