Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu'dan CHP'ye sert tepki! Sinan Tuzcu: Biz emek verdiğimiz sahnelerden çekiliyoruz siz kalkmış kongre düzenliyorsunuz...

'HALK SAĞLIĞI İÇİN SEYİRCİMİZDEN UZAKLAŞTIK'



Oyuncu Sinan Tuzcu'dan sert tepki! Koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen gerçekleşen İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi eleştirilere neden oldu. Sinan Tuzcu, "Emek verdiğimiz, alın terimizi akıttığımız sahnelerden çekiliyoruz. Ekmeğimizi riske atıp oyun iptal ediyoruz. Halk sağlığı ön planda olmalı diye seyircimizden uzaklaşıyoruz, siz de kalkmış kongre düzenliyorsunuz. Akıl alır gibi değil" diye tepki gösterdi.