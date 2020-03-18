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: Ben sizler için elimi yıkıyor, konsere, ’ye gitmiyorum

Corona virüsünün vurduğu ’da yaşayan ’ten birlik beraberlik mesajı: “Ben, sizin için elimi yıkıyor, iple çektiğim seyahatten vazgeçiyor, ’ye, konsere gitmiyorum. Dayanışma ruhu asla eksik olmasın, gerisinin hiçbir önemi yok

Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Ferzan Özpetek: Ben sizler için elimi yıkıyor, konsere, AVM’ye gitmiyorum

Corona virüsü salgınından en fazla zarar gören ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, geçtiğimiz günlerde Instagram'da yaşadıklarını anlatan bir yazı kaleme aldı.

BİRBİRİMİZİ KORUYALIM
İçinde bulunduğumuz durumun, yalnızca virüsle değil, alışkanlıklarımızla da mücadele etmek olduğunu belirten Özpetek, şunları söyledi: "Elimizde krizi bir 'dayanışma yarışı'na çevirmek için büyük bir fırsat var. Görme ve düşünme biçimimizi değiştirmeliyiz. 'Bana da bulaşmasından korkuyorum' ya da 'Bana bulaşmasını umursamıyorum' yerine 'Ben diğerlerini koruyorum' diyebilmeliyiz."
Güvenlik önlemlerimizi sadece kendimiz için değil, birbirimiz için almamız gerektiğini vurgulayan Özpetek, şöyle devam etti: "Ben, senin için endişeleniyorum. Senin için aramızdaki 'güvenli mesafe'yi koruyorum. Senin için elimi yıkıyorum. Senin için iple çektiğim seyahatten vazgeçiyorum. Senin için konsere gitmiyorum. Senin için AVM'ye gitmiyorum. Senin için, sizler için."
Özpetek, "Ne olur gözlerimizi açıp etrafımıza bakalım" diyerek cümlelerini şöyle noktaladı: "Dayanışma ruhu asla eksik olmasın. Gerisinin hiçbir önemi yok."

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Ferzan Özpetek: Ben sizler için elimi yıkıyor, konsere, AVM’ye gitmiyorum
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