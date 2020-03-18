Kaya Çilingiroğlu'nun corona virüsü ile ilgili sözleri pes dedirtti! Kaya Çilingiroğlu'na tepki yağdı!

Ülkemizde corona virüse karşı hızla artan tedbirler ve uyarılara rağmen duyarsız olan ve kendi gibi başka insanlarında hayatını tehlikeye atan Kaya Çilingiroğlu'nun sözlerine sosyal medyada tepkiler yağıyor. Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan Corona Virüs ile ilgili konuşan Çilingiroğlu'nun sözleri tepki çekti.

2. Sayfa kameralarına konuşan Kaya Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı;

Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona Virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum.