Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Fenomen gelin adayı Cansel Çördük dalga geçtiği corona virüsüne yakalandı! İşte Cansel Çördük'ün corona virüsü paylaşımı...

Son dakika: Fenomen gelin adayı dalga geçtiği corona virüsüne yakalandı! İşte Cansel Çördük'ün paylaşımı...

Katıldığı bir izdivaç programı ile ünlenen fenomen gelin adayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kaptığını duyurdu. ile dalga geçtiğini ve kendisine bulaşmayacağını düşündüğünü itiraf eden Cansel Çördük hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi. 23 yaşında olan Cansel çördük genç olmama rağmen çocukluğumdan beri nefes darlığı sıkıntısı yaşadığı için corona virüsün kendisini çok etkilediğini anlattı. Karantinada tedavi gördüğünü söyleyen fenomen gelin adayı Cansel Çördük "Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar..." sözleriyle gündem oldu... İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 10:29 ABONE OL
Son dakika: Fenomen gelin adayı Cansel Çördük dalga geçtiği corona virüsüne yakalandı! İşte Cansel Çördük'ün corona virüsü paylaşımı...

Yıllar önce katıldığı izdivaç programı 'Kısmetse Olur' ile ünlenen ve şimdilerde Amerika'da yaşayan 'ün, testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Cansel Çördük, kötü haberi sosyal medyada hesabından duyurdu. ile dalga geçtiğini ve kendisine bulaşmayacağını düşündüğünü itiraf eden Cansel Çördük hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi. 23 yaşında olan Cansel çördük genç olmama rağmen çocukluğumdan beri nefes darlığı sıkıntısı yaşadığı için corona virüsün kendisini çok etkilediğini anlattı. Karantinada tedavi gördüğünü söyleyen fenomen gelin adayı Cansel Çördük "Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar..." sözleriyle gündem oldu... İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen haberin ayrıntıları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenomen gelin adayı Cansel Çördük dalga geçtiği corona virüsüne yakalandı! İşte Cansel Çördük'ün corona virüsü paylaşımı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA