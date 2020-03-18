Son dakika: Fenomen gelin adayı Cansel Çördük dalga geçtiği corona virüsüne yakalandı! İşte Cansel Çördük'ün corona virüsü paylaşımı...

Yıllar önce katıldığı izdivaç programı 'Kısmetse Olur' ile ünlenen ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Cansel Çördük'ün, corona virüsü testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan Cansel Çördük, kötü haberi sosyal medyada hesabından duyurdu.Corona virüsü ile dalga geçtiğini ve kendisine bulaşmayacağını düşündüğünü itiraf eden Cansel Çördük hastalığı çok ağır geçirdiğini söyledi. 23 yaşında olan Cansel çördük genç olmama rağmen çocukluğumdan beri nefes darlığı sıkıntısı yaşadığı için corona virüsün kendisini çok etkilediğini anlattı. Karantinada tedavi gördüğünü söyleyen fenomen gelin adayı Cansel Çördük "Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar..." sözleriyle gündem oldu... İşte magazin gündemine son dakika olarak düşen haberin ayrıntıları...