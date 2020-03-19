Corona virüslü günlerde aile saadeti

ÜRETMEYE DEVAM
YENİ ŞARKILAR SÖYLEMEK LAZIM
Bazı ünlüler, evi ofise çevirmiş durumda. Soner Sarıkabadayı, işi eve taşıyanlardan biri. Şarkıcı, bir yandan kedisini severken, bir yandan da yeni bestelere imza atıyor. Murat Dalkılıç, evde bilgisayar başına kurulup yeni şarkılar ve TV projeleri üretiyor. Betül Demir ise çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Demir, gece-gündüz yeni şarkısı üzerine yoğunlaşmış durumda.
HUZUR EVDE
ÖZGÜN
Popçu Özgün Uğurlu, iptal edilen konserinin ardından eve kapandı. Sanatçı, tüm vaktini oğlu Edis'e ayırmaktan mutlu.
BURAK YILMAZ
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, barıştığı eşi İstem Yılmaz ve çocuklarıyla evde vakit geçiriyor. Aile, patlamış mısır eşliğinde bol bol film izliyor.
CANSU KURTÇU
Popçu Cansu Kurtçu, krizi fırsata çevirenlerden... Sanatçı, eşi Fettah Can ve çocuklarıyla mutfağa girip eşsiz lezzetlere imza atıyor.
NADİDE SULTAN
Nadide Sultan, vaktini evde geçirenlerden. Sanatçı, çocuğuyla oyunlar oynayıp sohbet ederek keyifli günler yaşıyor.
AŞKIM KAPIŞMAK
Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, evde vakit geçirirken bol bol spor yapanlardan
MEŞGALE BULMAK LAZIM
OĞUZHAN KOÇ
Evde vakit geçirmek en çok bekarlar için zor. Ama onlar da kendilerince yollar buldu. Oğuzhan Koç, evde bol bol oyun oynuyor ya da arkadaşlarıyla internet üzerinden çekişmeli maçlar yaparak eğleniyor.
CEM ADRİAN
Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından biri olan Cem Adrian, yoğunluktan eve hasret kalmıştı. Sanatçı, şimdi bulduğu bu fırsatı spor yaparak ve bol bol dinlenerek değerlendiriyor.