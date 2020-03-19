Corona virüslü günlerde aile saadeti

ÜRETMEYE DEVAM



YENİ ŞARKILAR SÖYLEMEK LAZIM

Bazı ünlüler, evi ofise çevirmiş durumda. Soner Sarıkabadayı, işi eve taşıyanlardan biri. Şarkıcı, bir yandan kedisini severken, bir yandan da yeni bestelere imza atıyor. Murat Dalkılıç, evde bilgisayar başına kurulup yeni şarkılar ve TV projeleri üretiyor. Betül Demir ise çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Demir, gece-gündüz yeni şarkısı üzerine yoğunlaşmış durumda.







HUZUR EVDE



ÖZGÜN

Popçu Özgün Uğurlu, iptal edilen konserinin ardından eve kapandı. Sanatçı, tüm vaktini oğlu Edis'e ayırmaktan mutlu.







BURAK YILMAZ

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, barıştığı eşi İstem Yılmaz ve çocuklarıyla evde vakit geçiriyor. Aile, patlamış mısır eşliğinde bol bol film izliyor.







CANSU KURTÇU

Popçu Cansu Kurtçu, krizi fırsata çevirenlerden... Sanatçı, eşi Fettah Can ve çocuklarıyla mutfağa girip eşsiz lezzetlere imza atıyor.



NADİDE SULTAN

Nadide Sultan, vaktini evde geçirenlerden. Sanatçı, çocuğuyla oyunlar oynayıp sohbet ederek keyifli günler yaşıyor.



AŞKIM KAPIŞMAK

Kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, evde vakit geçirirken bol bol spor yapanlardan







MEŞGALE BULMAK LAZIM



OĞUZHAN KOÇ

Evde vakit geçirmek en çok bekarlar için zor. Ama onlar da kendilerince yollar buldu. Oğuzhan Koç, evde bol bol oyun oynuyor ya da arkadaşlarıyla internet üzerinden çekişmeli maçlar yaparak eğleniyor.



CEM ADRİAN

Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından biri olan Cem Adrian, yoğunluktan eve hasret kalmıştı. Sanatçı, şimdi bulduğu bu fırsatı spor yaparak ve bol bol dinlenerek değerlendiriyor.

19 YAŞINDAKİ DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI CHARLOTTE LAWRENCE DA CORONA VİRÜSE YAKALANDI! İŞTE CORONA VİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER...