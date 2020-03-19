Oyuncu Esra Akkaya: Çok şükür biz son uçaklarla artık Türkiye'ye gelebildik...

Koronavirüs önlemleri kapsamında Avrupa'daki bazı ülkelere uçuş yasağı getirilmesinin ardından yurt dışındaki çok sayıda Türk vatandaşı yurda geri döndü. Yurda dönenler arasında ünlü isimlerde var. Bu isimlerden biri de bir süredir Londra'da oğlu Can ile yaşayan Esra Akkaya. Sevilen youncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarına Türkiye'ye döndüklerini yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

ANNESİ VE OĞLU CAN İLE BİRLİKTE DÖNDÜ

Yasağın başlamasından önceki son uçaklarla ülkeye gelen vatandaşlara 14 gün kendilerini izole etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. İngiltere'de yaşayan oyuncu Esra Akkaya da annesi ve oğlu Can ile birlikte yurda dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından kendisini merak eden sevenleri için paylaşımda bulunan Akkaya, uyarıları dikkate alarak 14 gün boyunca evden çıkmayacağını söyledi. Akkaya, "Çok şükür biz son uçaklarla artık Türkiye'ye gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim onun için mutluyum. Şimdi annemin evindeyiz. 15 gün evde vakit geçireceğiz" dedi.

Esra Akkaya takipçilerinden gelen sorulara da şu sözlerle cevap verdi:

"Herkes 'Oğlunun okulu ne oldu?' diyor. Can'ın okuluna yazı yazdım, dedim ki 'Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor.' Onlar da anlayışla karşıladı."