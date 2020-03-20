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karantinada kedisine piyano çaldı

karantinada kedisine piyano çaldı. İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 20.3.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 18:57 ABONE OL
Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı. İngiliz ünlü oyuncu Anthony Hopkins (82), koronavirüs salgını sebebiyle kendini evde karantinaya aldı. Evde zaman geçirmek için kedisini piyano çalarak eğlendirdiği görüntüleri yayınladı.

Anthony Hopkins, karantinada kedisine piyano çaldı | Video

Oscarlı ünlü film yıldızı Hopkins, evde karantina altında kedisine piyano çaldığı görüntüleri yayınladı. Kedisinin ve kendisinin sağlıklı olduğunu belirten ünlü yıldız, 'Niblo sağlıklı olmamı sağlıyor ben de karşılığında piyano çalarak onu eğlendiriyorum' dedi.

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Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı
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