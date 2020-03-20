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Son Dakika Haberi: Usta sanatçı Muhterem Nur’un ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu! İşte ünlü isimlerin paylaşımları…
2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in bir süredir hastanede tedavi gören eşi Muhterem Nur, bu sabah vefat etti. Usta sanatçı Muhterem Nur’un ölüm haberi bugün magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. Uzun süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi. Hastaneden çıkışına izin verilmeyen Muhterem Nur, tedavisine devam edilmek üzere İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti. Nur'un cenaze töreniyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Acı haberi alan ünlü isimler Muhterem Nur'un ardından duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:42Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:50ABONE OL
ZERRİN TEKİNDOR O kadar güzel, zarif, kibar, samimi, hassas... Nurlar içinde yatsın sevgili Muhterem Nur...