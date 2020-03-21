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Eğlenceye evde devam

salgını nedeniyle iptal edilen konserler, artık internet üzerinden veriliyor. Ünlüler, evlerinden yaptıkları yayınlarla evlerine kapanan halka moral oluyor

Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
Eğlenceye evde devam

■ Atv Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Cem Öğretir, gitarını eline aldı ve moralleri yükseltmek için atv YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi.
■ Ünlü şarkıcılar Yalın ile Sıla da evlerinden canlı yayın yapan ünlüler arasındayd. Canlı yayında düet yapan şarkıcılar, binlerce kişinin izlediği canlı yayında sevenlerinden gelen istek parçaları da seslendirdi.
■ DJ Serdar Ayyıldız, stüdyosunda müzik setinin başına geçerek canlı performans gerçekleştirdi. Ayyıldız, kendisini izleyen yüzlerce kişiye müzik ziyafeti verdi.


■ Emre Yücelen, evindeki stüdyosundan hayranlarıyla buluşup akustik performans sergiledi.
■ Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak isteyen Red Bull, Red Bull Sunar: Evde Çal konserler serisi yapıyor. Bugün Akın Sevgör, 25 Mart'ta Kalben, 27 Mart'ta ise Gaye Su Akyol yayında olacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecekler.
■ Selen Görgüzel- Hamdi Alkan çifti, koronavirüs salgınıyla ilgili 'Sevdikleriniz için evde kal' yazılı bir pankartla çekilen fotoğraflarını paylaştı.
■ Soner Arıca, Instagram üzerinden yayınladığı videoda, kitap hediye edeceğini duyurdu
■ Ünlü şarkıcı Soner Kabadayı, evlerine kapanan herkese moral olması için Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verdi. Herkese 'Evde kal!' çağrısı yapan Sarıkabadayı, konserinde istek şarkıları da seslendirdi

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Eğlenceye evde devam
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