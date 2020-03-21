Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un vasiyeti yürekleri dağladı!

Kocaman siyah gözlükleri ile cenazeme gelmesinler

"Tek dileğim bir an önce Müslüm'e kavuşmak. Bedenen taçlanan aşkımızı ruhlarımızla ölümsüzleştirmek istiyorum. Bunu şayet benden önce ölmezsen, öldüğüm gün yazarsın!"

2013 yılında eşi Müslüm Gürses'i kaybettikten sonra damarlarında gezinen kan çekilmeye başlamıştı. Kimsesi kalmamış yapayalnızdı... Hani 'yaşayan ölü derler' ya, işte tam öyleydi Muhterem Nur...

Müslüm Gürses'in tedavi süreci ve ölümünün ardından çokça bir araya geldik Muhterem Abla'yla... Saatlerce oturduk, dakikalarca telefonda konuştuk. Müslüm Gürses'in ardından albümdü, filmdi, kitaptı çok şey üzerine istişarelerde bulunduk.



'ÖMRÜNCE AĞLAYAN' BİRİSİYDİ MUHTEREM NUR...

O, yaşadıkları hayatın ona sunduğu acılar karşısında dimdik ayakta durabilen güçlü bir kadındı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum çünkü bebekken ölüme terk edilen, 12 yaşında tecavüze, 14 yaşında tacize uğrayan, kendi ifadesiyle 'ömrünce ağlayan' birisiydi Muhterem Nur...

Bu denli acının yanı sıra da bir dönemin çok ünlü ismiydi de Muhterem Nur... Hatta o kadar ünlü ki, Hollywood tarihine geçen isimlerin yer aldığı kitapta Türkiye'den aktrist olarak yer alan tek isimdi...

Bana iki vasiyetinden bahsetmişti. Bunlardan biri; eğer ölürse Müslüm Gürses'in üstüne ya da yanına gömülmek olduğunu söylemişti. Başka bir şehirde ölmemek için ne yurt dışına çıkıyordu ne de İstanbul dışına... Tek korkusu başka bir şehir ölüp oraya gömülmekti.

