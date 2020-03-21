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Ünlü oyuncu salgını nedeniyle iyilik hareketi başlattı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünya coronavirüs ile mücadele ediyor. Koronavirüsün ülkemize gelmesinden dolayı yaşanabilecek ekonomik krizi dikkat çekmek için bir iyilik hareketi başlatan ünlü oyuncu , iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdi. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı bu paylaşımla takipçileri tarafından takdir edildi. Ezgi Mola, "Peki bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı olan kafe, restoran, eğlence mekanı, butiği vs olan kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Bir iyilik hareketi mesela? Kiraların en azından 2 ay makul bir rakamda ödenmesi, hali vakti yerinde mülk sahiplerinin belki kira almaması? Bilmiyorum ama bir iyilik hareketi? Devletten faturalara vs. destek ve vergileri kaldırmak? Sizce?" demişti.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 14:57 ABONE OL
Ünlü oyuncu Ezgi Mola koronavirüs salgını nedeniyle iyilik hareketi başlattı!

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Türkiye'ye geldi. Virüsü karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen ise iyilik hareketi başlattı.

İKİ KİRACISINDAN KİRA ALMAYACAK

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" dedi.

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola koronavirüs salgını nedeniyle iyilik hareketi başlattı!
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