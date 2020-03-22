Bogaz havası aldılar

Demet Şener ile eşi Cenk Küpeli, güneşli havayı fırsat bilip Boğaz'da yürüyüş yaptı. Şener, "Uzmanları dinleyip evden çıkmıyoruz ama açık havada yürüyüş yapmak önemli. Bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirip bol su tüketiyoruz" diye konuştu.Selami Şahin, maske takıp Bebek'e gitti. Açık havaya çıkınca maskesini indiren 71 yaşındaki şarkıcı, uyarıları dikkate aldığını, biraz hava almak için dışarı çıktığını söyledi. Şahin, hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektirdi.Atv hafta sonu ana haber sunucusu Hilal Özdemir ile futbolcu eşi Volkan Babacan, önceki gün sahil turu attı. 4.5 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Özdemir, eşiyle birlikte uzun süre yürüdü.Demet Akalın, kızı Hira evde durmaktan sıkılınca kendisini dışarı attı. Kızıyla sahilde hava almayı planlayan şarkıcı, "Kızım arabada uyuyakaldı" dedi.