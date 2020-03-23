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oyuncu çocuklarıyla birlikte '' ile dansı yaptı!

Koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla tüm dünyada "#EvdeKal uygulaması başlatıldı. oyuncu , üç çocuğuyla birlikte "Erkilet güzeli" türküsü eşliğinde dans etti. Ackles, aynı paylaşımda Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağını da sergiledi. Daneel Harris Ackles bu videonun çocuklarıyla birlikte yapacak yeni şeyler arayanlara ipucu niteliğinde olduğunu belirterek "Dans dersine ne dersiniz? " diyerek paylaştı. Ackles, türkünün sözsüz versiyonunu tercih etti. Türk takipçileri başta olmak üzere birçok hayranı Erkilet Güzeli türküsünü tanıyıp paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 17:58 ABONE OL
Amerikalı oyuncu Jensen Ackles çocuklarıyla birlikte 'Erkilet Türküsü' ile karantina dansı yaptı!

oyuncu çocuklarıyla birlikte "Erkilet güzeli" türküsü eşliğinde dansı yaptı. Rol aldığı Supernatural dizisiyle adını duyuran oyuncu Jensen Ackles çocuklarıyla birlikte karantina dansı yaptı. Ackles'ın bu dansını da eşi Danneel Harris Ackles Instagram sayfasından paylaştı. Aktörün dans etmek için seçtiği şarkı ise Erkilet Güzeli türküsü oldu.

"DANS DERSİNE NE DERSİNİZ? "

Daneel Harris Ackles bu videonun çocuklarıyla birlikte yapacak yeni şeyler arayanlara ipucu niteliğinde olduğunu belirterek "Dans dersine ne dersiniz? " diyerek paylaştı. Ackles, türkünün sözsüz versiyonunu tercih etti. Genç kadın aynı paylaşımda Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağına da yer verdi.

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Amerikalı oyuncu Jensen Ackles çocuklarıyla birlikte 'Erkilet Türküsü' ile karantina dansı yaptı!
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