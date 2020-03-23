Ezgi Mola iyilik hareketi başlatmıştı! Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek

Oyuncu Ezgi Mola'nın iyilik hareketi kampanyasına destek olan Tolgahan Sayışman, üçü Amerika'da bulunan altısı da Türkiye'de olan 9 mülkü için 2 ay kira almayacak.

EZGİ MOLA'DAN SONRA TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN DA KİRACILARINA DESTEK

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerinden çıkmama kararı alan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir iyilik hareketi başlatarak herkesten destek olmalarını istedi. İki evi olan Mola, kiracılarından Nisan ayında kira almayacağını söyledi. Ezgi Mola'ya ilk destek meslektaşı Tolgahan Sayışman'dan geldi.