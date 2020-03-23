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iyilik hareketi başlatmıştı! 'dan da kiracılarına destek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünya coronavirüs ile mücadele ediyor. Koronavirüsün ülkemize gelmesinden dolayı yaşanabilecek ekonomik krizi dikkat çekmek için bir iyilik hareketi başlatan ünlü oyuncu , iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar vermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı bu paylaşımla takipçileri tarafından takdir edilmişti. Şimdi de iyilik hareketi kampanyasına destek olan , üçü Amerika'da bulunan altısı da Türkiye'de olan 9 mülkü için 2 ay kira almayacak. Ezgi Mola gibi Tolgahan Sayışman’dan hayranlarının takdiri topladı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 10:41 ABONE OL
Ezgi Mola iyilik hareketi başlatmıştı! Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek

Oyuncu 'nın iyilik hareketi kampanyasına destek olan , üçü Amerika'da bulunan altısı da Türkiye'de olan 9 mülkü için 2 ay kira almayacak.

EZGİ MOLA'DAN SONRA TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN DA KİRACILARINA DESTEK

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evlerinden çıkmama kararı alan oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından bir iyilik hareketi başlatarak herkesten destek olmalarını istedi. İki evi olan Mola, kiracılarından Nisan ayında kira almayacağını söyledi. Ezgi Mola'ya ilk destek meslektaşı Tolgahan Sayışman'dan geldi.

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Ezgi Mola iyilik hareketi başlatmıştı! Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
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