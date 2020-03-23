Son Dakika Haberi: Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul’dan haber var! Seda Akkul o haberlere isyan etti!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un eşi Seda Akkul, sosyal medya hesabından "Sosyal medyadaki yorumlarınız Burak'a iyi gelmedi" diyerek sitem etti. Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Testi pozitif çıkan ünlü sunucunun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Akkul'un karantina altına alınan koronavirüs tedavisi uygulanan eşi Seda Akkul, ise Twitter hesabından yaşadıklarını anlatarak içini döktü.

"KORONA POZİTİF TEDAVİSİ OLUYORUM"

Burak Akkul'un durumu ciddiyetini korurken, karantina altındaki eşi Seda Akkul'dan açıklamalar geldi. Uzun bir açıklama yapan Seda Akkul şunları söyledi: Burak yoğun bakımda stabil. Daha iyi olması için duanıza, iyi dileklerinize ihtiyacı var. Doktorlar onunla çok iyi ilgileniyor. Ben karantinada hastanede tedavi altındayım. Burak'ın doktoru ile ilgili haberler de yanlış. Dr. Bey gerekli önlemleri almıştı ve zaten korona negatif çıktı görevine dönebildi. Burak ve tüm hastalar için çabalıyor. Ben 'fiziken' kötü değilim. Korona pozitif tedavisi oluyorum. Sosyal medyaya hiç bakmamaya çalışıyorum, çünkü iyi gelmiyor. Burak'a da iyi gelmedi ve yoğun bakıma alınmadan önce çok yıprandı. Telefonlara cevap vermek mesaj cevaplamak pek mümkün değil. İlaçların da etkisiyle hem uyku halindeyim hem de telefon çalması endişelendiriyor beni.