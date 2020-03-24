Burcu Ziyal ile Pınar Temam Kavgasında ikinci raunt

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Burcu Ziyal, kardeşi Melis Anık'la birlikte geçtiğimiz aylarda açtığı güzellik merkezinin kapı komşusuyla tartışmıştı. Ardından olay büyümüş ve Ziyal, Pınar Temam'la mahkemelik olmuştu. O kavganın belgeleri ortaya çıktı. Ziyal, hem şahidinin ifadesini, hem de darp raporunu GÜNAYDIN'a iletti.





'HAKARET ETMEDİ'

Burcu Ziyal'in şahidinin polise verdiği ifade şöyle: 'Ben bahsi geçen güzellik merkezinin devamlı müşterisiyim. Olay sırasında oradaydım. Pınar Temam, kapıyı sert bir şekilde çaldı. Burcu Ziyal'in kardeşi Melis Anık kapıyı açtı. Şahıs, Melis Anık'a tekme attı. Ardından Burcu Ziyal onları ayırmaya çalışırken bu kez Burcu'yu yerlerde sürükledi. Biz de onları ayırdık. Şahıs, 'Sizi buradan çıkartacağım, ekmeğinizle oynayacağım' gibi tehditlerde bulundu. Olay esnasında Melis Anık ve Burcu Ziyal şahsa hakaret etmedi.'







HERKESE YALAN SÖYLÜYOR

Şahit tutanağını ve Burcu Ziyal'in darp raporunu gören Pınar Temam ise şöyle konuştu:

"Onun hakkında şikayetçi olan birkaç kadın var, birisi estetikçi Gül Ocak. Kaş tasarımcısı Özge Özel de onlardan şikayetçi olmuş, Burcu'ya dava açmış. Ben Burcu Ziyal'i darp etmedim. Benim şahitlerim, bana saldırdığı yerin bahçe olduğunu ve ambulansın beni oradan aldığını gördüler. Benim onu darp edecek bir durumum yok, bu raporlarla da belli. Onun aldığı raporda darp ve cebire rastlanmadığı yazıyor.







'RUHSATI YOK'

O yüzden kendisini aklamaya çalışmasın. Ayağı kırılıp alçıya alınan ve darp raporu alan benim. Benim darp edildiğime dair resimlerim var, kendisinin de varsa bekliyorum. Sözde güzellik merkezi var ama açtığından beri belediyeden aldığımız bilgiye göre ruhsatı yok. Bunu da tespit ettik, gerekli işlemleri savcılığa bildirdik. Burcu, her gazeteciye başka birşey söylemiş. Bu durumun yalan olduğunu bildiğimiz için hem kendisine, hem de yalan beyan veren şahitlerine dava açacağım."



A.Tansu CEYLAN

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