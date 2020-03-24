Hamile manken Elif Ece Uzun'dan corona virüsü önlemleri

Geçtiğimiz Ekim ayında iş adamı Mehmet Tuş ile evlenen ünlü manken Elif Ece Uzun, 2.5 aylık hamile. İkiz bebek bekleyen Uzun, şu sıralar corona virüsü yüzünden evden çıkmıyor. Hamileliği nedeniyle kendisini daha fazla korumaya özen gösteren manken, "Evi her gün dezenfektanlar ve sirkeli sularla siliyoruz. Sağlıklı besleniyorum, bağışıklığımı güçlü tutmaya çalışıyorum" dedi.
Evinin bahçesinde kedisiyle vakit geçiren manken, "Sık sık ellerimi yıkıyorum. Bütün uyarılara dikkat ediyorum" diye konuştu.