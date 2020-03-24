Mesut Özil ve Amine Gülşe'ye corona virüs engeli!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in teknik direktörleri Mikel Arteta'da corona virüs tespit edilince, ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya almıştı. Özil Londra'daki evine geri döndü. Çift, sosyal mesafeyi korumak için odaları ayırmaya tercih etti.
Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:46Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 20:59ABONE OL
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da corona virüs tespit edilince, ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya almıştı.