Haberler Günaydın Haberleri Mesut Özil ve Amine Gülşe'ye corona virüs engeli!

ve 'ye corona virüs engeli!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in teknik direktörleri Mikel Arteta'da corona virüs tespit edilince, ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya almıştı. Özil Londra'daki evine geri döndü. Çift, sosyal mesafeyi korumak için odaları ayırmaya tercih etti.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 20:59 ABONE OL
Mesut Özil ve Amine Gülşe'ye corona virüs engeli!

Arsenal'in yıldız futbolcusu , teknik direktörleri Mikel Arteta'da corona virüs tespit edilince, ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantinaya almıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil ve Amine Gülşe'ye corona virüs engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA