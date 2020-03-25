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Ebru Şancı ve Eşi Alparslan Öztürk Virüs nedeniyle katları ayırdılar! Ebru Şancı ve Alparslan Öztürk Corona virüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimlerden biri olan Ebru Şancı, dün bir televizyon programına bağlandı. Şancı, bu sürecin kolay olmadığını anlatırken; eşiyle sürekli sürtüşüp tartıştıklarını da söyledi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 20:42 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 20:43 ABONE OL