Instagram'dan konser veren şarkıcı Sıla canlı yayını kapatmayı unutunca…

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Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranlarına Instagram'dan canlı yayın yaparak konser veren Sıla, yayını kapattığını düşününce kendisini koltuğa atıp derin bir nefes aldı. Canlı yayının devam ettiğini fark eden Sıla büyük bir şaşkınlık yaşayarak yayını kapattı.

YAPTIĞI HAREKETLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı Sıla ise evlerinde canı sıkılan hayranlarına sosyal medya hesabı üzerinden konser verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.