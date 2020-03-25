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'dan konser veren şarkıcı canlı yayını kapatmayı unutunca…

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün yayılması için harekete geçen yetkili isimler, vatandaşların evlerinden çıkmamasını istedi. Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranlarına 'dan canlı yayın yaparak konser veren , yayını kapattığını düşününce kendisini koltuğa atıp derin bir nefes aldı. Canlı yayının devam ettiğini fark eden Sıla büyük bir şaşkınlık yaşayarak yayını kapattı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 16:39 ABONE OL
Instagram'dan konser veren şarkıcı Sıla canlı yayını kapatmayı unutunca…

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Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından evlerinden çıkmayan hayranlarına 'dan canlı yayın yaparak konser veren , yayını kapattığını düşününce kendisini koltuğa atıp derin bir nefes aldı. Canlı yayının devam ettiğini fark eden Sıla büyük bir şaşkınlık yaşayarak yayını kapattı.

YAPTIĞI HAREKETLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı Sıla ise evlerinde canı sıkılan hayranlarına sosyal medya hesabı üzerinden konser verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Sıla, yayını kapattığını zannederek yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.

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Instagram'dan konser veren şarkıcı Sıla canlı yayını kapatmayı unutunca…
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