Tuğba Özerk: Hesabım kopyalanmış

Tuğba Özerk-Deniz Akkaya davasında yeni gelişme! Özerk, Akkaya için sosyal medyada "Tabutun geniş olacak ama evladına ben bakarım merak etme" yorumunu yazınca ünlü manken savcılığa şikayette bulunmuştu. Özerk, önceki gün İstanbul Adliyesi'ne gidip savcılığa ifade verdi.



BANA AİT DEĞİL

Özerk, yorumun yazıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Şikayete konu olan sözler bana ait değil. Instagram hesabımı benden başka kullanan yöneticiler de var. Onlar böyle bir paylaşım yapmadıklarını söyledi" deyip ekledi: "Bu benim hesabımın birebir kopyasıdır."

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