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’ndan evliliğiyle ilgili yeni açıklama geldi! Kendisinden 48 yaş büyük ile evlenmişti!

Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük ile yaptığı evlilikle gündem olan , ABD'li gazetecilerin de ilgisini çekmeyi başardı. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. ABD’deki The Clinton Herald gazetesi, Meltem Miraloğlu’nu manşetine taşıdı. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Meltem Miraloğlu’nun verdiği o çarpıcı röportaj!

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:51 ABONE OL
Meltem Miraloğlu’ndan evliliğiyle ilgili yeni açıklama geldi! Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti!

ABD'deki The Clinton Herald gazetesi, 'nu manşetine taşıdı. 33 yaşındaki oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük eşi için şöyle dedi: 'Kendisi iyi bir eş değil ama iyi bir baba'

ÇARPICI İTİRAFLARDA BULUNDU

Takvim'in haberine göre; Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunup şunları söyledi:

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Meltem Miraloğlu’ndan evliliğiyle ilgili yeni açıklama geldi! Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti!
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