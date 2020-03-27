Meltem Miraloğlu’ndan evliliğiyle ilgili yeni açıklama geldi! Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenmişti!

ABD'deki The Clinton Herald gazetesi, Meltem Miraloğlu'nu manşetine taşıdı. 33 yaşındaki oyuncu, kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick Grady için şöyle dedi: 'Kendisi iyi bir eş değil ama iyi bir baba'

ÇARPICI İTİRAFLARDA BULUNDU

Takvim'in haberine göre; Birkaç yıl önce gittiği ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündem olan Meltem Miraloğlu, ABD'li gazetecilerin de ilgisi çekti. The Clinton Herald gazetesi, 33 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı Illinois eyaletine bağlı Cordova isimli köyde bir araya geldi. Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunup şunları söyledi: