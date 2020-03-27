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Son Dakika! Rammstein’ın vokalisti corona virüsüne yakalandı durumu kritik

12 Aralık'ta Çin'de başlayan ve kısa süre içerisinde dünyanın ortak sorunu haline gelen corona virüsü salgını ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti 'ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Lindemann'ın 'da verdiği konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:31 ABONE OL
Son Dakika! Rammstein’ın vokalisti Till Lindemann corona virüsüne yakalandı durumu kritik

Bild gazetesinin haberine göre, Till Lindemann'ın durumu kritik ve ölüm riski de bulunuyor. 57 yaşındaki sanatçının zatürre benzeri semptomlar gösterdiği aktarıldı.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen Lindemann'a yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan ve kritik durumda olan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi.

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Son Dakika! Rammstein’ın vokalisti Till Lindemann corona virüsüne yakalandı durumu kritik
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