Son Dakika! Rammstein’ın vokalisti Till Lindemann corona virüsüne yakalandı durumu kritik

Bild gazetesinin haberine göre, Till Lindemann'ın durumu kritik ve ölüm riski de bulunuyor. 57 yaşındaki sanatçının zatürre benzeri semptomlar gösterdiği aktarıldı.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen Lindemann'a yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan ve kritik durumda olan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi.

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