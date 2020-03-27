Haberler Günaydın Haberleri Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek

Sanatçılardan '' kampanyasına destek

’nin farklı illerinden 9 sanatçı, '' kampanyasına, evlerinden çaldıkları enstrümanları ile destek oldu.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 28.3.2020 01:25 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 01:26 ABONE OL
Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından 9 sanatçının evlerinden icra ettiği 'Nane Limon Kabuğu' şarkısının videosu ile ilgili paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." ifadelerine yer verdi. Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek olan sanatçılar ise yaptıkları şarkıyı, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini belirttiler.

Genç sanatçılar da “Hayat Eve Sığar” dedi | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanatçılardan 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA