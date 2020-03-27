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, ile eski eşini kıskandırmak için mi ilişki yaşadı? İlk kez konuştu!

, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Serdar Ortaç, Evlenecekleri konuşulan çiftten kötü haber geldi ayrılma kararı almışlardı. Meslektaşı Seçil Gürle kısa süren ilişkisi ardından .

Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:59 ABONE OL
Serdar Ortaç, Seçil Gür ile eski eşini kıskandırmak için mi ilişki yaşadı? İlk kez konuştu!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği bittikten sonra 'le aşk yaşamaya başlayan 'ın ilişkisi 1,5 ay sürdü. Bir televizyon programına bağlanan Serdar Ortaç, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu:

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Serdar Ortaç, Seçil Gür ile eski eşini kıskandırmak için mi ilişki yaşadı? İlk kez konuştu!
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