Serdar Ortaç, Seçil Gür ile eski eşini kıskandırmak için mi ilişki yaşadı? İlk kez konuştu!

Serdar Ortaç, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 6 ay önce tek celsede boşandı. Aylar sonra yeni bir ilişkiye başlayan Serdar Ortaç, Evlenecekleri konuşulan çiftten kötü haber geldi ayrılma kararı almışlardı. Meslektaşı Seçil Gürle kısa süren ilişkisi ardından Serdar Ortaç ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 27.3.2020 19:37Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:59ABONE OL
Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliği bittikten sonra Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın ilişkisi 1,5 ay sürdü. Bir televizyon programına bağlanan Serdar Ortaç, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: