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Son Dakika Haberi: 'li başarılı oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika... ve gibi filmlerde rol alan 'li başarılı oyuncu , yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Blum, tiyatrolarının Koronavirüs'e bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki oyun yazarı 81 yaşında hayatını kaybetmişti.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:40 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD'li başarılı oyuncu Mark Blum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Desperately Seeking Susan"(Çılgın Madonna) ve "Crocodile Dundee" filmlerindeki rolleriyle tanınan ve birçok ünlü dizide konuk oyuncu olarak yer alan oyuncu Mark Blum, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı 69 yaşında vefat etti.

BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI

Madonna ve Rosanna Arquette ile birlikte rol aldığı Çılgın Madonna filmiyle hatırlanan oyuncu, son olarak HBO'nun 'Succession', Netflix'in 'You' ve Amazon'un 'Mozart in the Jungle' dizilerinde rol aldı.

NEW YORK TİYATROSUNDAN İKİNCİ ÖLÜM

Blum, New York tiyatrolarının Koronavirüs'e bu hafta verdiği ikinci kayıp oldu. Geçtiğimiz günlerde 81 yaşındaki Tony Ödüllü oyun yazarı Terrence Phillips 81 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Son Dakika Haberi: ABD'li başarılı oyuncu Mark Blum koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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