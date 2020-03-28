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Şarkıcı aşk diyetine girdi! Serdar Ortaç usta sanaçtı ’ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı...

Şarkıcı geçtiğimiz günlerde hesabından sevgilisi 'den ayrıldığını duyurmuştu. haberini sosyal medyadan duyduğunu söyleyen Seçil Gür ise "Sanırım hastalığı nedeniyle Serdar'ın psikolojisi iyi değil" dedi. Sonrasında açıklama yapan Serdar Ortaç aşk diyetine girdiğini söyledi. Serdar Ortaç, 'ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı: "Orhan Abi bana, 'Üç kelimeyi dilinden düşürmezsen kimseyi üzmez, kendin de üzülmezsin' dedi"...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 28.3.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 09:16 ABONE OL
Şarkıcı Serdar Ortaç aşk diyetine girdi! Serdar Ortaç usta sanaçtı Orhan Gencebay’ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı...

'SERDAR'IN PSİKOLOJİSİ BOZUK'

, sevgilisi 'le yollarını ayırdığını hesabından açıkladı. Gür, "Sanırım hastalığı nedeniyle Serdar'ın psikolojisi iyi değil" dedi.

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Şarkıcı Serdar Ortaç aşk diyetine girdi! Serdar Ortaç usta sanaçtı Orhan Gencebay’ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı...
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