HaberlerGünaydın HaberleriŞarkıcı Serdar Ortaç aşk diyetine girdi! Serdar Ortaç usta sanaçtı Orhan Gencebay’ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı...
Şarkıcı Serdar Ortaç aşk diyetine girdi! Serdar Ortaç usta sanaçtı Orhan Gencebay’ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı...
Şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi Seçil Gür'den ayrıldığını duyurmuştu. Ayrılık haberini sosyal medyadan duyduğunu söyleyen Seçil Gür ise "Sanırım hastalığı nedeniyle Serdar'ın psikolojisi iyi değil" dedi. Sonrasında açıklama yapan Serdar Ortaç aşk diyetine girdiğini söyledi. Serdar Ortaç, Orhan Gencebay'ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı: "Orhan Abi bana, 'Üç kelimeyi dilinden düşürmezsen kimseyi üzmez, kendin de üzülmezsin' dedi"...