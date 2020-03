90'lı yıllara damga vuran isimlerden Demet Sağıroğlu bir süredir New York'ta yaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs New York'ta da çok hızlı bir artış gösterdi. Son olarak yapılan açıklamalarda New York'ta corona virüsü vaka sayıları 1 günde yüzde 40 artarak ürküten rakamlara ulaştı. New York'ta yaşayan Demet Sağıroğlu hakkında da corona virüse yakalandı haberleri çıkmıştı. Hayranlarının merak ettiği Demet Sağıroğlu'ndan son dakika corona virüsü açıklaması geldi.