Rüştü Reçber'e koronavirüsü eşi Işıl Reçber'den mi geçti? Işıl Reçber 14 gün kuralına uymadı!

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yakın zamanda Amerika'dan dönmüş ve coronavirüs nedeniyle 14 gün karantina altına alınması kuralına uymamıştı. Işıl Reçber'in savunması ise pes dedirtmişti. Amerika'dan Türkiye'ye dönen Işıl Reçber, evde karantinada olması gerekirken Etiler'deki güzellik merkezine gitmiş ve bir de sosyal medya hesabından güzellik merkezindeyken paylaşımlar yapmıştı.

ABD'DEN DÖNDÜKTEN SONRA 14 GÜN KURALINA UYMADI

2. Sayfa adlı magazin programına bağlanarak açıklamalar yapan Işıl Reçber'in savunması ise 'pes artık' dedirtmişti. ABD'den döndükten sonra neden 14 gün boyunca evinde beklemediği sorulan Reçber, şunları söyledi: ''Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz.''