Sinan Akçıl ‘Evde kal ama olaylara seyirci kalma’ Sinan Akçıl herkese seferberlik çağrısı yaptı!
Koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapatan ünlüler, 'evde kal' çağrılarına devam ediyor. Son olarak Sinan Akçıl, "Evde kal ama olaylara seyirci kalma" diyerek bir hareket başlattı. Sinan Akçıl "Sadece anonsla, uyarı yaparak olmaz bu iş. Duyarlılığımızı bir adım öteye taşıyalım, herkes ülkesine ve büyüklerine sevgisini göstersin. 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi 1.000 kişiye yardım yapacağım. Kumanya hazırlıyorum İçişleri Bakanlığı'na teslim edeceğim.
Giriş Tarihi: 29.3.2020 09:16Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 09:41ABONE OL
Sinan Akçıl, 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerimiz için herkese seferberlik çağrısı yaptı: "Sadece anonsla, uyarı yaparak olmaz bu iş. Duyarlılığımızı bir adım öteye taşıyalım, herkes ülkesine ve büyüklerine sevgisini göstersin.