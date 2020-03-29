Sinan Akçıl ‘Evde kal ama olaylara seyirci kalma’ Sinan Akçıl herkese seferberlik çağrısı yaptı!

Sinan Akçıl, 60 yaş üstü ihtiyaç sahibi büyüklerimiz için herkese seferberlik çağrısı yaptı: "Sadece anonsla, uyarı yaparak olmaz bu iş. Duyarlılığımızı bir adım öteye taşıyalım, herkes ülkesine ve büyüklerine sevgisini göstersin.