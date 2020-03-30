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'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz ' kampanyasına destek

’li sanatçı , ’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz ’ kampanyasına bağış yaparak destek verdi. Daha önce, Barış Pınarı Harekatı'nda Akçakale sınırına giden, göçmen çocuklar için ’de sahne alan, Şeb-i Arus törenlerinde ilahi söyleyen ve ’daki depremzedeler için konser sözü veren ABD'li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 31.3.2020 00:35 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 01:00 ABONE OL
ABD'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan Miles, yurt dışından online EFT yoluyla bağış yaptı. Miles, sosyal medya hesabından bir de mesaj göndererek, "Şu an Türkiye dışındayım, ancak kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp içinize aldınız. Bu yaptığım sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sizi seviyorum, herkesin az ya da çok bu kampanyaya katıda bulunmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ABD'li sanatçıdan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
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