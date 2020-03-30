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ve çifti oğulları Demir'e partisi yaptılar! Canan Ergüder: Bu sene de böyle olsun...

'Güllerin Savaşı' adlı dizide tanışan set arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen ünlü çift ve 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan Canan Ergüder'in nikah fotoğrafları çok konuşulmuştu. Çiftin Demir adını verdikleri oğulları 2 yaşına bastı. Corona virüse karşı evde kal çağrılarına uyan Canan Ergüder ve Kenan Ece oğulları 'ye karantinada partisi yaptılar Canan Ergüder, aile üyelerini de görüntülü konuşma ile oğlu Demir'in doğum günü kutlamasına dahil etti. Canan Ergüder, o anları ise sosyal medya hesabından böyle paylaştı...

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:28 ABONE OL
Canan Ergüder ve Kenan Ece çifti oğulları Demir'e doğum günü partisi yaptılar! Canan Ergüder: Bu sene de böyle olsun...

'Güllerin Savaşı' adlı dizide tanışan set arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen ünlü çift ve 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan Canan Ergüder'in nikah fotoğrafları çok konuşulmuştu.

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Canan Ergüder ve Kenan Ece çifti oğulları Demir'e doğum günü partisi yaptılar! Canan Ergüder: Bu sene de böyle olsun...
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