Canan Ergüder ve Kenan Ece çifti oğulları Demir'e doğum günü partisi yaptılar! Canan Ergüder: Bu sene de böyle olsun...

'Güllerin Savaşı' adlı dizide tanışan set arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen ünlü çift Canan Ergüder ve Kenan Ece 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan Canan Ergüder'in nikah fotoğrafları çok konuşulmuştu. Çiftin Demir adını verdikleri oğulları 2 yaşına bastı. Corona virüse karşı evde kal çağrılarına uyan Canan Ergüder ve Kenan Ece oğulları Demir Ece'ye karantinada doğum günü partisi yaptılar Canan Ergüder, aile üyelerini de görüntülü konuşma ile oğlu Demir'in doğum günü kutlamasına dahil etti. Canan Ergüder, o anları ise sosyal medya hesabından böyle paylaştı...
Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:10Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:28ABONE OL
'Güllerin Savaşı' adlı dizide tanışan set arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen ünlü çift Canan Ergüder ve Kenan Ece 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan Canan Ergüder'in nikah fotoğrafları çok konuşulmuştu.