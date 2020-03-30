Yaşar Alptekin fırsatçılara inat bedava maske ve eldiven dağıttı

Ünlü oyuncu Yaşar Alptekin corona virüsünü fırsata çevirmeye çalışanlara inat 7 kişilik bir ekiple birlikte yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. Paylaş ve Sevindir Derneği olarak iki yıldır faaliyet gösterdiklerini, kendilerine ulaştırılan yardımları tespit ettikleri muhtaç insanlara ulaştırdıklarını söyleyen Alptekin, şöyle konuştu: "Ekip içinde bulunan kardeşlerimiz akşama kadar kendi işleriyle uğraştıktan sonra dernek adına tamamen ücretsiz şekilde yardım faaliyeti yürütüyoruz. Bundan yaklaşık 25 gün önce İdlib'e 7 TIR yardım malzemesi götürdük. İlerleyen tarihlerde yine yardım planımız vardı ancak sınır kapıları kapanınca yardımı ertelemeye karar verdik. Şimdi de fırsatçılara inat İstanbul sokaklarında yardımlaşma ve dayanışmanın yolunu açmaya çalışıyoruz."

'6 BİN AİLEYE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ'



Virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte piyasanın bir anda fırsatçılarla dolmaya başladığına dikkat çeken ünlü oyuncu, şöyle devam etti: "Biz de dernek olarak maske, dezenfektan ve eldivenlere zam yapanlara inat kendi imkanlarımızla 600 kişilik bir paket hazırladık. Geçtiğimiz günlerde hazırladığımız bu paketleri İstanbul Sultanbeyli'de dağıttık. Daha sonra belirlemiş olduğumuz adreslere giderek özellikle 60-65 yaş arası grubunda bulunan vatandaşlarımıza paketlerimizden verdik. Toplamda 6 bin aileye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz."

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