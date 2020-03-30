Müge Anlı, programındaki açıklamalarının sosyal medyada çarpıtılması üzerine A Haber'e bağlandı

Önemli açıklamalarda bulunan Müge Anlı, " Önemli açıklamalarda bulunan Müge Anlı, "Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.

SÖZLERİM ÇARPITILDI



Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor. Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.

Müge Anlı'dan son dakika açıklaması: Programındaki sözlerinin sosyal medyada çarpıtılması üzerine canlı yayında konuştu | Video

Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir. İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm. Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim." ifadelerini kullandı.