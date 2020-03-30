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ve sevgilisi 'nın süresi doldu! Şeyma Subaşı:”17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar"

ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde 'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak birçok davete katılmışlardı. 'nın harekete geçtiği olay sonrası Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantinaya alındı. Şeyma Subaşı karantinaya alındıklarını hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın süresi doldu.Şeyma Subaşı, hesabı üzerinden market alışverişine çıktığı anları paylaştı ve ”17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar" dedi.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 30.3.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 17:31 ABONE OL
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantina süresi doldu! Şeyma Subaşı:”17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve '14 gün kuralına' uymayarak birçok davete katılmışlardı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeni ile alınan önlemlere uymayan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'ya tepki yağmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiği olay sonrası Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantinaya alındı. Şeyma Subaşı karantinaya alındıklarını Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

Karantina günlerinde sık sık paylaşım yapan Şeyma Subaşı ev halleriyle magazin gündeminden hiç düşmedi. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantina süresi doldu.


Şeyma Subaşı 17 gün sonra markete çıktığına dair sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Subaşı paylaşımında, "17 gün sonra ilk defa! dışarı çıktım arkadaşlar, eldivenlerim ve maskemle market alışverişi yapıp eve döndüm. Lütfen birazcık daha dişimizi sıkalım ve evde kalalım. Evet bunu ben sizlere söylüyorum ve bir süre daha söylemeye devam edeceğim. Evde Kalalım Türkiye lütfen" ifadelerini kullandı.

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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantina süresi doldu! Şeyma Subaşı:”17 gün sonra ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar"
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