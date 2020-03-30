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Ünlü oyuncu fırsatçılara inat bedava maske ve eldiven dağıttı

Oyuncu , corona virüsü salgınından korunmak için ihtiyacı olanlara eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. Alptekin, bu durumu fırsata dönüştürüp ürünlerini pahalı satanlara inat Sultanbeyli’de sokak sokak gezip vatandaşa ulaştı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 30.3.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 07:40 ABONE OL
Ünlü oyuncu Yaşar Alptekin fırsatçılara inat bedava maske ve eldiven dağıttı

Ünlü oyuncu corona virüsünü fırsata çevirmeye çalışanlara inat 7 kişilik bir ekiple birlikte yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. Paylaş ve Sevindir Derneği olarak iki yıldır faaliyet gösterdiklerini, kendilerine ulaştırılan yardımları tespit ettikleri muhtaç insanlara ulaştırdıklarını söyleyen Alptekin, şöyle konuştu: "Ekip içinde bulunan kardeşlerimiz akşama kadar kendi işleriyle uğraştıktan sonra dernek adına tamamen ücretsiz şekilde yardım faaliyeti yürütüyoruz.

25 GÜN ÖNCE İDLİB'E 7 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖTÜRDÜK

Bundan yaklaşık 25 gün önce İdlib'e 7 TIR yardım malzemesi götürdük. İlerleyen tarihlerde yine yardım planımız vardı ancak sınır kapıları kapanınca yardımı ertelemeye karar verdik. Şimdi de fırsatçılara inat İstanbul sokaklarında yardımlaşma ve dayanışmanın yolunu açmaya çalışıyoruz."

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Ünlü oyuncu Yaşar Alptekin fırsatçılara inat bedava maske ve eldiven dağıttı
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