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'a nazar değdi

Oyunculuk kariyerinde yakaladığı başarısının ardından Alişan ile evlenen , oğlu Burak ile anneliğin keyfini çıkarıyor. Alişan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve evliliğini bebekle taçlandıran Buse Varol, kardeşi ile kahve içerken Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı

Giriş Tarihi: 31.3.2020 19:24 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:27 ABONE OL
Buse Varol'a nazar değdi

Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan , yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

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Buse Varol'a nazar değdi
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