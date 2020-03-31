Buse Varol'a nazar değdi

Oyunculuk kariyerinde yakaladığı başarısının ardından Alişan ile evlenen Buse Varol, oğlu Burak ile anneliğin keyfini çıkarıyor. Alişan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve evliliğini bebekle taçlandıran Buse Varol, kardeşi Kaan Varol ile kahve içerken Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı
Giriş Tarihi: 31.3.2020 19:24Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:27ABONE OL
Kahve fincanı ve cam sehpası tuzla buz olan Buse Varol, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.