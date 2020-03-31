Demet Özdemir'in ev pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile iş adamı Yaman Taciroğlu geçen şubat ayında yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak Demet Özdemir ile Yaman Taciroğlu'nun mutluluğu çok kısa sürdü. Demet Özdemir'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf oldukça ilgi gördü. Yakın arkadaşı Rutkay Öziş'le birlikte evden çıkmayan Özdemir sosyal medya hesabından ise bol bol paylaşımda bulunuyor. Oyuncu son olarak elinde telefonuyla kanepeye uzanmış bir fotoğrafını paylaştı. Bu kare 230 bine yakın beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:37Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 18:45ABONE OL
'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli dizide rol alan Demet Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle setin durdurulmasının ardından kendisini evinde karantinaya aldı.