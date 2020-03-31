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ile sevgilisi evleri ayırdı! Hadise ile Kaan Yıldırım'ın arasına 'Benek' girdi!

Son dönemin sürpriz aşıklarından ile sosyal medyanın ilgi odağı. Yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeken Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada. hesaplarından paylaştıkları fotoğraflardaki detayların ortaya çıkardığı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının arasına 'Benek' girdi. Hadise ve Kaan Yıldırım evlerini ayırdı. Bakın Kaan Yıldırım'ı Hadise'nin evinden gönderen ne oldu?

Giriş Tarihi: 31.3.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 11:39 ABONE OL
Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım evleri ayırdı! Hadise ile Kaan Yıldırım'ın arasına 'Benek' girdi!

Son dönemin sürpriz aşıklarından ile sosyal medyanın ilgi odağı. Yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeken Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada.

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Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım evleri ayırdı! Hadise ile Kaan Yıldırım'ın arasına 'Benek' girdi!
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