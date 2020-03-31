Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım evleri ayırdı! Hadise ile Kaan Yıldırım'ın arasına 'Benek' girdi!
Son dönemin sürpriz aşıklarından Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın ilgi odağı. Yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeken Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım corona virüs salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflardaki detayların ortaya çıkardığı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının arasına 'Benek' girdi. Hadise ve Kaan Yıldırım evlerini ayırdı. Bakın Kaan Yıldırım'ı Hadise'nin evinden gönderen ne oldu?
Giriş Tarihi: 31.3.2020 11:11Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 11:39ABONE OL
Son dönemin sürpriz aşıklarından Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medyanın ilgi odağı. Yaptıkları paylaşımlar ile dikkat çeken Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım corona virüs salgınının başladığı günden beri aynı evde karantinada.