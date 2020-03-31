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Kadına şiddete hapis

Mağaza çalışanı iki kadını darp eden türkücü , 9 ay hapse mahkum edildi. Ünlü türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Kadına şiddete hapis

Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.



YALANI TESCİLLENDİ
Bir AVM'de yaşanan bu darp olayını GÜNAYDIN manşet yapmıştı. Haberin ardından türkücü, dayak atan kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söyleyip "Kuzenim Serdar bana çok benziyor. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan duydum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti. Verilen cezayla Harputlu'nun yalanı tescillenmiş oldu.

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Kadına şiddete hapis
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