İşte dayanışma ruhu

'İKİ MAAŞIMLA BEN DE KATKIDA BULUNUYORUM'



PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU: "Ben de iki maaşımla katkıda bulunuyorum. Diğer illerdeki gıda kampanyalarına destek, öğrencilerime de burs vermeye devam edeceğim. Rabbim sıkıntıları bir an önce aşmayı nasip etsin. Allah niyetlerimizi halisane eylesin."







'BU BAĞIŞ GÜZEL YÜREĞİNİZİN YANINDA HİÇ SAYILIR'

DELLA MILLES: "Haydi bu kampanyaya hep beraber destek verelim. Muğla Dalyan'daki evimde yaşadığım süre içinde her fırsatta Türk halkının yanında olmaya devam edeceğim. Şu an Türkiye dışındayım ama kalbim sizlerle. Beni kendi insanınız gibi görüp kalbinize aldınız. Türk halkı için yaptığım bu bağış sizin güzel yüreğinizin yanında hiçbir şey ama benim de katkım olsun istedim."



'İLK KONSERIMIN GELİRİNİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNE BAĞIŞLAYACAĞIM'

SİBEL CAN: "Bu kampanyaya her Türk vatandaşı gibi katılmamak içten değil. Bugüne kadar hep devletimin, milletimin yanında oldum ve yaşadığım her sıkıntıda, zorlukta elbette onlarla yan yana can cana oldum. Kampanyaya da elimin erdiğince destek olacağım. Ayrıca bu virüs salgını biter bitmez Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceğim ilk konserin tüm gelirini moral olsun diye sağlık emekçilerimize bağışlayacağım. Birlik beraberliğimizi gösterme zamanı. Herkesin çorbada bir tuzu bulunmalı."



'KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR'

BERDAN MARDİNİ: "Devletimiz gerekli adımları atmış, yardım paketlerini açıklamıştır. Bu kampanyada olan, olmayanla paylaşacaktır. Ben de kendi köyümdeki insanlara 150-200 paket erzak dağıttım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir."



'TEK YÜREK OLMAYI BİLEN BİR MİLLETİZ'

İPEK AÇAR: "Biz Türk halkı olarak zor zamanlarda tek yürek olmayı bilen bir milletiz. Biz bize gerçekten yeteriz. Biz de aile olarak bu kampanyaya tüm desteğimizi veriyoruz. Bu zor zamanları birbirimize verdiğimiz destek ile aşacağız."





GELİNBİRLİK OLALIM

MUSTAFA CECELİ: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına gelin hep birlikte destek olalım. Ben de kampanyaya 50 bin TL bağışta bulunuyorum. Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle..."



'YARDIMLAŞMAK BİZİM GELENEĞİMİZDE VAR'

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Zorluklar; bir olma, birlik olma, ortak paydada buluşmaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlar... Komşusu açken tok uyuyamayan bir milletiz, geleneğimizin, kültürümüzün doğası böyle. Bu kampanyayla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz. Birlikten kuvvet doğar. Elbette benim de katkım olacak."



'CANIGÖNÜLDEN DESTEKLİYORUM'

SEDA SAYAN: "Bu kampanyayı canıgönülden destekliyorum. Ben ve ailem adına 360 ailenin iki aylık masrafını üstlendim. Şimdi de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 100 bin TL bağışta bulunmak istiyorum."



'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

MUAZZEZ ERSOY: "Bu illet nedeniyle el ele veremesek de, el birliğiyle ben de 'Biz bize yeteriz' diyorum. İmkanı olan herkesin, geçim sıkıntısı yaşayan kardeşlerine yardım için gücü yettiğince az ya da çok demeden, elini taşın altına koyması hem vatan borcudur, hem de gönül huzurudur."



'GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ'

YURDAER OKUR: "Her dayanışma hareketi bizi birbirimize yaklaştırır. Gün birlik olma, sosyal devlet olma günüdür."



'SONUNA KADAR MİLLETIMİN YANINDAYIM'

ALİ ŞENTÜRK: "Biz herkese yardım eli uzatan, güçlü ve ekonomik yönden sağlam bir ülkeyiz. Ben de milletimin yanındayım, bağışta bulunacağım".



'100 BİN LİRA VERECEĞİM'

MÜGE ANLI: "Ünlü sunucu Müge Anlı, önceki gün atv'de yayınlanan programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem destek olmak isteyenler için kampanyaya ait hesap numaralarını ekrana getirdi. Anlı "Kampanyaya ben de destek olacağım, 100 bin TL bağışta bulunuyorum" dedi.



'BİR KEZ DAHA ŞÜKRETTİM'

SİNAN AKÇIL: "Çok kuvvetli bir ülkeyiz. İtalya, İspanya'ya bir uçak dolusu yardım yaptığımızı öğrenince bir kez daha şükrettim. Ben kendi kampanyamı yapıyorum ama bu kampanyaya da destek vereceğim. İlk konser gelirimi de bağışlayacağım. Ben elden, birebir dağıttırıyorum erzakları, genelde 60-65 yaş üstü kişilere…"



30 BİN LİRA DA BENDEN

HALUK LEVENT: Sanatçı, kendisinin de Ahbap Derneği olarak yardım topladığını ama bu kampanyaya destek vermekten mutlu olacağını söyledi. Levent, "Bu nedenle kampanyaya şahsım adına 30 bin lira destekte bulundum" dedi.



'İNSANLARIN PSİKOLOJİSİNİ DE DÜZELTECEK BİR ADIM'

YAVUZ BİNGÖL: "Böyle günlerde birlik beraberlik ruhunu hayata geçirmek çok önemli. Bu kampanya çağrısı, yetkililerin 'Evde kalın' dediği şu günlerde insanların psikolojisini de düzeltecek olumlu bir adım. Herkes bu salgına karşı olumlu bir fayda sağladığını düşünerek mutlu olacaktır. O açıdan çok önemsiyor ve sonuna kadar destekliyorum."

