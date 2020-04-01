Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs lakaplı oyuncusu Turhan Kaya corona virüs yüzünden hayatını kaybetti! Turhan Kaya kimdir?

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi'nde de rol alan ünlü oyuncu Turhan Kaya; 69 yaşında corona virüs yüzünden hayatını kaybetti. Sanat camiasının sevilen isimlerinden olan Turhan Kaya kimdir? Corona virüs belirtilerini yaşayan ünlü oyuncu 10 gün önce Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Durumu kötüye giden Turhan Kaya; yoğun bakıma alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu son olarak TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinde rol almıştı.