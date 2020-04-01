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: Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs lakaplı oyuncusu virüs yüzünden hayatını kaybetti! ?

Ünlü oyuncu 'dan gelen haberi sanat camiasını hüzne boğdu. Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Kurtlar Vadisi'nde Ordinaryüs karakterine hayat veren ünlü oyuncu Turhan Kaya hayatını kaybetti! Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs yüzünden yaşamını yitiren Turhan Kaya'nın 10 gün önce öksürük nedeniyle hastaneye şikayette bulunduğu ifade edildi. Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs lakaplı oyuncusu ?

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs lakaplı oyuncusu Turhan Kaya corona virüs yüzünden hayatını kaybetti! Turhan Kaya kimdir?

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi'nde de rol alan ünlü oyuncu ; 69 yaşında virüs yüzünden hayatını kaybetti. Sanat camiasının sevilen isimlerinden olan ? belirtilerini yaşayan ünlü oyuncu 10 gün önce Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Durumu kötüye giden Turhan Kaya; yoğun bakıma alındı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu son olarak TRT 1'de yayınlanan Halka dizisinde rol almıştı.

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Son dakika: Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs lakaplı oyuncusu Turhan Kaya corona virüs yüzünden hayatını kaybetti! Turhan Kaya kimdir?
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