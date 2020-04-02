Doğacak kızına koyacağı ismi açıkladı!

Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda da çiftten müjdeli haber gelmiş; Bali, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.

KIZLARI OLACAK

Bebeğinin cinsiyetini açıklayan Bali, "Açıklıyorum. Test sonucumuz bugün geldi.. Cinsiyetimiz kesinleşti.. Yerimizde duramıyoruz.." demişti.

ADINA KARAR VERDİ

Son olarak ünlü sunucu, Instagram hesabından kızının ismine karar verdiklerini şöyle duyurdu: "Gerçekten bu doğru hiç büyümeyen koca bir bebeğim vardı.. Şimdi bir de içimde gün gün büyüyen bir Nar çiçeğim var. Kıza isim bulduk... Tabii ki şimdi yazmıyorum ama bu Corona yüzünden bütün heveslerimiz yarıda kalıyor. Tek duam sağlıkla gelsin #18weeks Not: isimlerden birini siz diğerini ben buldum ortaklaşa hallettik.. Size de sürpriz olsun.. Ama güzel oldu."