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oyuncusu yazdan kalma pozu ile herkesi mest etti! İşte 'nün doğal güzelliği...

Güzel oyuncu 'yü uzun zamandır ekranlarda göremeyen hayranları dizisi ile hasret giderecek. Yönetmen koltuğunda sevgilisi 'nün oturduğu Çizer Serkan Yılmaz'ın yarattığı karikatür serisi Dudullu Postası'ndan ilham alınarak hazırlanan dizide, Melis karanterini canlandırıyor. Dudullu Postası, sıra dışı bir mahallede geçen komik hikayesi ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dudullu Postası dizisinde 'in canlandırdığı karakter Tayfur'un aşık olduğu kız olan Melis'e hayat veren Hazar Ergüçlü sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. 'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Hazar Ergüçlü'nün paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte Hazar Ergüçlü'nün yazdan kalma bir fotoğrafı ile yaptığı #tbt'si ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 08:24 ABONE OL
Dudullu Postası oyuncusu Hazar Ergüçlü yazdan kalma pozu ile herkesi mest etti! İşte Dudullu Postası'nın Melis'i Hazar Ergüçlü'nün doğal güzelliği...
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Dudullu Postası oyuncusu Hazar Ergüçlü yazdan kalma pozu ile herkesi mest etti! İşte Dudullu Postası'nın Melis'i Hazar Ergüçlü'nün doğal güzelliği...
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