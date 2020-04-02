Dudullu Postası oyuncusu Hazar Ergüçlü yazdan kalma pozu ile herkesi mest etti! İşte Dudullu Postası'nın Melis'i Hazar Ergüçlü'nün doğal güzelliği...

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yü uzun zamandır ekranlarda göremeyen hayranları Dudullu Postası dizisi ile hasret giderecek. Yönetmen koltuğunda sevgilisi Onur Ünlü'nün oturduğu Çizer Serkan Yılmaz'ın yarattığı karikatür serisi Dudullu Postası'ndan ilham alınarak hazırlanan dizide, Hazar Ergüçlü Melis karanterini canlandırıyor. Dudullu Postası, sıra dışı bir mahallede geçen komik hikayesi ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dudullu Postası dizisinde Taner Ölmez'in canlandırdığı karakter Tayfur'un aşık olduğu kız olan Melis'e hayat veren Hazar Ergüçlü sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Hazar Ergüçlü'nün paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte Hazar Ergüçlü'nün yazdan kalma bir fotoğrafı ile yaptığı #tbt'si ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 2.4.2020 08:23Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 08:24ABONE OL