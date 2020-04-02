Farah Zeynep Abdullah'ın yeni hobisi!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah gönlünü yine oyuncu olan Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. İkilinin aşkı da festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı. Sürpriz aşklarını sessiz sedasız noktalayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Ünlü oyuncu Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya alan ünlülerden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu süreçte neler yaptığını ve yeni hobisini anlattı.
Giriş Tarihi: 2.4.2020 21:26Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 22:23ABONE OL
Geçtiğimiz ay oyuncu sevgilisi Doğu Demirkol'dan ayrılan Farah Zeynep Abdullah, koronavirüs salgını sebebiyle evinde zaman geçiriyor. Bir programa konuk olan ünlü oyuncu karantina günlerinde neler yaptığını anlattı.