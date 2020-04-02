Haberler Günaydın Haberleri Farah Zeynep Abdullah'ın yeni hobisi!

'ın yeni hobisi!

Ünlü oyuncu gönlünü yine oyuncu olan Doğu Demirkol'a kaptırmıştı. İkilinin aşkı da festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı. Sürpriz aşklarını sessiz sedasız noktalayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Ünlü oyuncu Türkiye'de hızla yayılan salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya alan ünlülerden oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu süreçte neler yaptığını ve yeni hobisini anlattı.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 21:26 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 22:23 ABONE OL
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni hobisi!

Geçtiğimiz ay oyuncu sevgilisi Doğu Demirkol'dan ayrılan , salgını sebebiyle evinde zaman geçiriyor. Bir programa konuk olan ünlü oyuncu karantina günlerinde neler yaptığını anlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni hobisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA