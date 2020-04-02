Seren Serengil'le ilgili korkunç iddia: 'Hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdı

Seren Serengil ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma hakkında yabancı uyruklu yardımcılarını darp ettikleri ve ormana götürerek bıraktıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başavcılığına şikayetçi olundu. Yabancı uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Türkiye'de oturma izni bulunan Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı belirtildi.

Müştekinin şüpheli Seren Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı ve çalışma izni alamaması üzerine işi bıraktığının kaydedildiği dilekçede, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın müştekiyi arayarak, 'Seni çok beğeniyoruz, gel istediğin şartlarda tekrar çalışmaya başla' demesi üzerine müştekinin yeniden Seren Serengil'in yanında çalışmaya başladığı kaydedildi.