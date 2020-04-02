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'le ilgili korkunç iddia: 'Hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdı

Ünlü Şarkıcı ve erkek arkadaşı hakkında, Özbekistan uyruklu yardımcılarını olduğu için darp ettikleri ve ormana bıraktıkları, avukatları Esennur Ezgi hakkında da bu kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Seren Serengil hakkında yabancı uyruklu yardımcısını “Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz. Hasta mısın? Bize bulaştırdın, kaçıyorsun” diyerek darp ettiği ve ormana götürerek bıraktığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Müşteki kadının darp edildiğine ilişkin .

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 3.4.2020 00:21 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 00:32 ABONE OL
Seren Serengil'le ilgili korkunç iddia: 'Hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdı

ve erkek arkadaşı Mustafa Tohma hakkında yabancı uyruklu yardımcılarını darp ettikleri ve ormana götürerek bıraktıkları iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başavcılığına şikayetçi olundu. Yabancı uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Türkiye'de oturma izni bulunan Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın Seren Serengil'in evinde ve yanında yaklaşık 2 aydır çalıştığı belirtildi.
Müştekinin şüpheli Seren Serengil'in yanında 2 hafta çalıştığı ve çalışma izni alamaması üzerine işi bıraktığının kaydedildiği dilekçede, Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma'nın müştekiyi arayarak, 'Seni çok beğeniyoruz, gel istediğin şartlarda tekrar çalışmaya başla' demesi üzerine müştekinin yeniden Seren Serengil'in yanında çalışmaya başladığı kaydedildi.

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Seren Serengil'le ilgili korkunç iddia: 'Hepimizi korona edeceksiniz' diyerek saldırdı
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