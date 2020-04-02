Son Dakika Haberi… Esra Balamir corona virüs testi yaptırdı! Esra Balamir’in Covid-19 testinin sonucu…

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını magazin dünyasından da birçok kişiyi etkisi altına aldı. Yaptığı yorumlar ve sempatik halleriyle tanınan sunucu, şarkıcı Esra Balamir'e de koronavirüs testi yapıldı. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor.

"SANIRIM TEST SONUCUM POZİTİF"

Snob magazin'in haberine göre; Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan virüse Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı.