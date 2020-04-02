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Son Dakika Haberi… testi yaptırdı! Esra Balamir’in Covid-19 testinin sonucu…

Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile ilgili magazin dünyasından da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen 'in bir arkadaşının testi pozitif çıktı. Kendisine de corona virüs testi yapıldığını söyleyen Esra Balamir, "Sanırım benimde pozitif, evde karantinada kalmam söylendi" dedi. Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, uzun bir süre Demet Akalın’ın evinde yaşadı. Corona virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Esra Balamir kendi evine döndü. İşte Covid-19 testi yaptıran Esra Balamir’in açıklamaları…

Giriş Tarihi: 2.4.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 10:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi… Esra Balamir corona virüs testi yaptırdı! Esra Balamir’in Covid-19 testinin sonucu…

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan (kovid-19) salgını magazin dünyasından da birçok kişiyi etkisi altına aldı. Yaptığı yorumlar ve sempatik halleriyle tanınan sunucu, şarkıcı 'e de koronavirüs testi yapıldı. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor.

"SANIRIM TEST SONUCUM POZİTİF"

Snob magazin'in haberine göre; Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan virüse Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı.

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Son Dakika Haberi… Esra Balamir corona virüs testi yaptırdı! Esra Balamir’in Covid-19 testinin sonucu…
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