Birlikten kuvvet doğar Biz Bize Yeteriz

Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın oyuncuları Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Didem Balçın, Özge Törer; dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ öncülüğünde çektikleri videoda "Zorlukları hep birlikte aşarız, Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dediler. Oyuncular, videoda şu mesajları verdi:
Burak Özçivit
(Osman Bey)
"Haydi Türkiyem, şimdi omuz omuza verme vakti. Biz bize yeteriz Türkiyem!"
Mehmet Bozdağ
(Yapımcı-Senarist)
"Milli dayanışma kampanyası Biz Bize Yeteriz Türkiyem'i gönülden destekliyoruz. Tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla bu süreci atlatacağız."
'KURULUŞ OSMAN' EKİBİNDEN MESAJ VAR
Seda Yıldız
(Edebalı)
"Gün yardımlaşma, dayanışma, paylaşma günü."
Yurdaer Okur
(Balgay)
"Birlikten kuvvet doğacak, kötü günler geride kalacak. Haydi Türkiye!"
Saruhan Hünel
(Alişar Bey)
"Bu salgını dayanışmayla yeneceğiz."
Didem Balçın
(Selcan Hatun)
"Koronayla savaştığımız bu süreçte biz de elimizden geleni yapacağız. Birlik olmanın ve dayanışmanın tam zamanı."
Özge Törer
(Bala Hatun)
"Covid-19'u ancak birlikte olursak yenebiliriz. Biz bize yeteriz Türkiyem!"