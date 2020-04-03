Birlikten kuvvet doğar Biz Bize Yeteriz

Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman'ın oyuncuları Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Didem Balçın, Özge Törer; dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ öncülüğünde çektikleri videoda "Zorlukları hep birlikte aşarız, Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dediler. Oyuncular, videoda şu mesajları verdi:(Osman Bey)"Haydi Türkiyem, şimdi omuz omuza verme vakti. Biz bize yeteriz Türkiyem!"(Yapımcı-Senarist)"Milli dayanışma kampanyası Biz Bize Yeteriz Türkiyem'i gönülden destekliyoruz. Tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla bu süreci atlatacağız."(Edebalı)"Gün yardımlaşma, dayanışma, paylaşma günü."(Balgay)"Birlikten kuvvet doğacak, kötü günler geride kalacak. Haydi Türkiye!"(Alişar Bey)"Bu salgını dayanışmayla yeneceğiz."(Selcan Hatun)"Koronayla savaştığımız bu süreçte biz de elimizden geleni yapacağız. Birlik olmanın ve dayanışmanın tam zamanı."(Bala Hatun)"Covid-19'u ancak birlikte olursak yenebiliriz. Biz bize yeteriz Türkiyem!"